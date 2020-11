"Ne-am simtit ca niste adolescenti care joaca impotriva unor barbati!" Cum a reactionat Claudiu Keseru dupa ce a inscris in poarta echipei lui Mourinho

Claudiu Keseru a marcat singurul gol al celor de la Ludogorets in duelul cu Tottenham, incheiat cu scorul de 1-3.

Dupa meci, romanul a declarat ca a resimtit in teren superioritatea jucatorilor lui Jose Mourinho, fiind suparat pentru faptul ca echipa lui nu a reusit niciun punct in primele 3 etape ale grupelor Europa League.

"Am incercat sa luptam, dar ei au jucat la potential maxim in prima parte. In a doua repriza ne-au lasat si pe noi sa jucam, sa avem ocazii. A fost o diferenta mare, ca intre o echipa mare si una care e in constructie. Ne-am simtit ca niste adolescenti care joaca impotriva unor barbati.

Am inteles dupa primele doua meciuri ca e totul gata pentru noi in aceasta grupa. Dar, asa cum am mai spus, suntem in reconstructie, e important sa construim ceva pentru la anul, pentru a reusi sa revenim in grupele unei competitii continentale", a spus Keseru.

Ludogorets, pentru care mai evolueaza si Cosmin Moti si Dragos Grigore, ocupa ultimul loc al grupei, fiind invinsa in etapele precedente si de Antwerp si LASK Linz.