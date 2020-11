Uitat de Radoi pentru meciurile din noiembrie, Keseru a inscris impotriva lui Mourinho! Executie perfecta din voleu a atacantului roman

Ludogorets a jucat impotriva lui Tottenham, intr-un meci din grupa J Europa League!

Keseru nu a fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile nationalei, dar a reusit sa marcheze impotriva milionarilor din Premier League. Varful roman a inscris in minutul 50 golul de 1-2 al bulgarilor, dupa ce a reluat din voleu o minge deviata in fata portii. Londonezii au deschis scorul in minutul 13 prin Kane, care a ajuns la 200 de goluri in 300 de meciuri pentru Spurs. In minutul 32, acelasi Kane a pasat in fata portii, iar Lucas Moura a impins mingea in poarta. Baietii lui Jose Mourinho au mai punctat o data pentru 1-3, in minutul 62, prin Lo Celso.

OHHHH LE ROI NANTAIS CLAUDIU KESERU RÉDUIT LA MARQUE POUR LUDOGORETS !! #LUDTOT pic.twitter.com/qupSwDSUfN — Feuille de Match (@Feuille2Match_) November 5, 2020