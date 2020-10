Keseru, primele declaratii dupa infrangerile de la nationala! Ce spune despre selectionerul Radoi

Claudiu Keseru (33 ani) a fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile nationalei cu Islanda, Norvegia si Austria.

Desi nu l-a chemat pentru prima actiune a nationalei sub comanda sa, selectionerul l-a convocat pe atacantul lui Ludogorets pentru barajul decisiv cu Islanda si meciurile din Nations League cu Norvegia si Austria.

In ciuda infrangerilor, Keseru a vorbit despre Mirel Radoi si a avut cuvinte de lauda la adresa noului selectioner al nationalei.

"Am descoperit putin ce inseamna noul val cu Mirel, mie chiar imi place ce incearca sa transmita, dupa cred ca are nevoie de timp pentru a putea fi pus in aplicare planul lui.

Cand vrei sa faci lucruri si nu se intampla, mai ales dupa infrangerea din Norvegia, cred ca a avut un moment de gandire, insa ce propune el mi se pare interesat. Principiile de joc, ideea, in sine, mi se pare foarte interesanta.

Ne limitam la decizia antrenorului si a staff-ului. Vorbim de un meci de calificare, nu e acelasi lucru sa joci cu Islanda un meci decisiv si unul din Nations League.

Au fost cateva momente interesante, dar nu au fost destule, inclusiv la analiza. Dar in cateva momente pe care le-am vazut si revazut, s-au pus in aplicare principiile despre care am vorbit.

Vorbim de ideea pe care vrea sa o transmita, apoi masura in care jucatorii aplica ideea transmisa. Depinde de timp si de cat de receptivi sunt jucatorii la aceasta idee.

Depinde cum privim lucrurile, pe termen scurt sau mediu. Acolo e o decizie de luat.

Cu siguranta puteam face mai mult, chiar daca, per ansamblu nu am jucat foarte mult, cred ca puteam face mai mult", a spus Claudiu Keseru pentru DigiSport.