Keseru a inscris in ultima victorie din campionat a lui Ludogoret! Moti a fost integralist

Ludogoret a castigat cu 2-0 in fata lui Beroe, intr-un meci din etapa a saptea din campionatul Bulgariei.

Atacantul echipei nationale a inscris in minutul 18. Campioana Bulgariei si-a dublat avantajul prin Cicinho in minutul 23. Cosmin Moti a fost integralist la Ludogoret, iar Keseru a fost schimbat in minutul 63.

Ludogoret este lider in campionatul Bulgariei cu 16 puncte dupa 7 etape jucate si are un golaveraj de 17:7. Boroe se afla pe pozitia secunda cu 14 puncte.

Claudiu Keseru giving Ludogorets the lead against Beroe in today's Bulgarian league top-of-the-table clash. Some fantastic dribbling from ex-Paderborn midfielder Cauly before assisting Keseru Video: Diema Sport pic.twitter.com/iuk8E1VUqn — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) September 26, 2020