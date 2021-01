N-a revenit inca dupa accidentare, dar e aproape de un SUPER TRANSFER! Ce club important insista pentru semnatura lui Florin Andone

Florin Andone ar putea sa prinda un transfer important.

Jurnalistii turci de la Fotomac noteaza faptul ca Besiktas este interesata de transferul atacantului roman, care a trecut in ultimele 6 luni printr-o accidentare grava.

Andone a lipsit de pe teren incepand din iunie 2020, insa acum a revenit la antrenamente. In perioada in care a fost imprumutat la Galatasaray, romanul le-a atras atentia liderilor din Turcia, care incearca sa-i obtina transferul in aceasta iarna.

Besiktas are nevoie urgenta de un atacant cu atat mai mult cu cat Mario Mandzukic a plecat la AC Milan, iar Andone este preferatul turcilor, acestia considerand ca romanul s-a adaptat foarte bine fotbalului din tara lor.

Florin Andone este asteptat sa revina pe teren cel mai devreme in februarie, potrivit declaratiilor antrenorului lui Brighton, Graham Potter. Atacantul in varsta de 27 de ani este cotat la 2,8 milioane de euro de site-ul transfermarkt.com.

Daca va ajunge la Besiktas, Andone va avea sansa de a juca in sezonul viitor in Champions League, turcii fiind lideri in Super Lig si avand cele mai mari sanse la castigarea titlului.