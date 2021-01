OFICIAL! Un nou transfer realizat de FC Voluntari! Atacant crescut de Borussia Dortmund pentru Bogdan Andone

Clubul ilfovean continua campania de transferuri in incercarea de a prinde un loc de playoff.

Dupa ce i-a adus pe Lukas Droppa de la Gaz Metan si pe Marius Briceag de la FCSB, echipa antrenata de Bogdan Andone a reusit inca un transfer.

Clubul aflat pe pozitia a 13-a in Liga 1 a anuntat prin intermediul unei retele de socializare transferul atacantului nord-macedonean Viktor Angelov.

Ultima data la Siroki Brijeg din Bosnia Hertegovina, fotbalistul de 26 de ani a fost crescut la juniorii Borussiei Dortmund si a mai jucat de-a lungul carierei si la echipa U17 a lui Schalke 04.

In acest sezon, Angelov a marcat patru goluri din 12 meciuri in prima liga bosniaca. De-a lungul carierei, fotbalistul care a bifat si o selectie in nationala Macedoniei de Nord a mai jucat la Rabotnicki Skopje, Teteks Tetovo, Metalurg Skopje si Ujpest, cu care a reusit sa castige Cupa Ungariei in 2018.

In prezent, noul fotbalist de la Voluntari este cotat de site-ul Transfermarkt la 200.000 de euro.

SURSA FOTO: facebook.com/fcvoluntari