Florin Andone a facut marele anunt! Atacantul lui Brighton a revenit pe gazon dupa 6 luni de pauza! Ce mesaj a postat romanul pe retelele de socializare

El se afla la acea vreme sub forma de imprumut la Galatasaray, iar la scurt timp dupa meci, clubul din Istanbul a anuntat ca acesta a suferit o accidentare la ligamentele genunchiului si ca sezonul este compromis pentru roman.

Andone a revenit la Brighton, echipa cu care este sub contract pana in 2023 si se afla in perioada de recuperare. Duminica romanul a postat doua fotografii de la sedinta de pregatire, prin care anunta ca dupa sase luni de pauza a atins din nou terenul de fotbal, chiar daca pentru doar 10 minute.

"Dupa sase luni, am atins din nou gazonul. Doar pentru 10 minute, dar acele 10 minute mi-au facut ziua mai buna", a scris Florin Andone pe Twitter.

After 6 months I touched again the field, only for 10 minutes but those 10 minutes made me the day. #keepfighting pic.twitter.com/quguVXO6nX