Cât s-a încheiat duelul românilor din Grecia, Răzvan Marin vs Alex Mățan

AEK Atena, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a învins-o pe Panetolikos cu scorul de 2-1, miercuri, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a doua a Cupei Greciei la fotbal.

Haitianul Frantzdy Pierrot (26) şi Dimitrios Kaloskamis (45+1) au marcat golurile lui AEK, în timp ce golul oaspeţilor a fost reuşit de cubanezul Jorge Aguirre (90+2 - penalty).

Mijlocaşul român Răzvan Marin a fost introdus pe teren în minutul 63 la AEK, în timp ce Alexandru Măţan a jucat 87 de minute la Panetolikos.

