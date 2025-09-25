FOTO Cât s-a încheiat duelul românilor din Grecia, Răzvan Marin vs Alex Mățan

Alexandru Hațieganu
Cei doi au fost adversari în Cupa Greciei.

AEK Atena, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a învins-o pe Panetolikos cu scorul de 2-1, miercuri, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a doua a Cupei Greciei la fotbal.

Haitianul Frantzdy Pierrot (26) şi Dimitrios Kaloskamis (45+1) au marcat golurile lui AEK, în timp ce golul oaspeţilor a fost reuşit de cubanezul Jorge Aguirre (90+2 - penalty).

Mijlocaşul român Răzvan Marin a fost introdus pe teren în minutul 63 la AEK, în timp ce Alexandru Măţan a jucat 87 de minute la Panetolikos.

Cum se desfășoară din acest an Cupa Greciei

Cupa Greciei cuprinde din acest an o fază tip ligă, în care fiecare echipă participantă dispută patru meciuri, două acasă şi două în deplasare, scrie Agerpres. 

Primele patru clasate se califică direct în sferturile de finală, iar echipele clasate pe poziţiile 5-12 dispută baraje pentru accederea în sferturi.

După două etape, patru echipe au maximum de puncte, Levadiakos, OFI Creta, AEK şi Aris Salonic.

Universitatea Craiova o va întâlni pe AEK în etapa a şasea şi ultima din Conference League, pe 18 decembrie, în deplasare.

