Fostul internațional român de tineret Alexandru Măţan a marcat golul prin care Panetolikos a învins-o pe Panserraikos cu scorul de 1-0, luni seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 13-a din Super Liga Greciei.
Măţan, decarul lui Panetolikos, a fost titular, a marcat în minutul 11 şi a jucat 87 de minute. VIDEO AICI
Sofascore l-a notat cu 7.6, însă cel mai bun jucător al meciului a fost fundașul stânga al adversarei, Igor Kalinin, care a primit 7.9.
La Panserraikos, atacantul român Andrei Ivan a evoluat slab în prima repriză - Sofascore i-a dat 6.4, sub media echipei.
Acesta a fost primul gol al lui Măţan pentru Panetolikos în campionat, în 12 partide, după ce a mai înscris o dată, în Cupa Greciei, notează Agerpres.
Clasamentul din Super Liga Greciei
În clasament, pe primul loc se află Olympiacos Pireu, cu 34 de puncte, urmată de PAOK Salonic, 32 de puncte, AEK Atena, 31 de puncte, Levadiakos, 22 de puncte, etc.
Panetolikos este pe 9, cu 15 puncte, iar Panserraikos este ultima (14), cu 5 puncte.