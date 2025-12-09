Fostul internațional român de tineret Alexandru Măţan a marcat golul prin care Panetolikos a învins-o pe Panserraikos cu scorul de 1-0, luni seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 13-a din Super Liga Greciei.

Măţan, decarul lui Panetolikos, a fost titular, a marcat în minutul 11 şi a jucat 87 de minute. VIDEO AICI

Sofascore l-a notat cu 7.6, însă cel mai bun jucător al meciului a fost fundașul stânga al adversarei, Igor Kalinin, care a primit 7.9.

