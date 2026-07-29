Victorie pentru „samuraiul” Kei Nishikori, după 14 luni: pe ce loc a ajuns fostul număr 4 ATP care a bifat un record incredibil

Ajuns la vârsta de 36 de ani și măcinat de accidentări, în ultimii ani, niponul Kei Nishikori nu renunță ușor la cariera de tenismen profesionist.
Kei Nishikori, ajuns la 20 de sezoane consecutive în ATP în care bifează minimum o victorie
Jucătorul asiatic a obținut prima victorie în circuitul ATP, după o așteptare de paisprezece luni. S-a întâmplat pe hardul de la Washington, unde Nishikori a onorat cu toate puterile invitația de joc primită din partea organizatorilor întrecerii.
A revenit de la 0-1 la seturi în fața chinezului Juncheng Shang, număr 270 ATP, impunându-se după 2 ore și 33 de minute de joc, scor 6-7 (3), 6-3, 6-4.
Urcă 259 de locuri în clasament, după un singur meci câștigat
Doar această victorie îl propulsează pe Kei Nishikori nu mai puțin de 259 de poziții în clasamentul mondial, până pe locul 462.
Dacă va trece și de optimile de finală ale turneului, în care va avea parte de un duel mult mai intens - Rafael Jodar ori Arthur Fils -, Kei Nishikori ar accede în top 350 ATP, în ceea ce ar însemna un salt de peste 370 de locuri în ierarhia lumii.
Kei Nishikori, performanțe de vârf, în urmă cu un deceniu
Cu 12 titluri ATP în palmares, Kei Nishikori a adunat cele mai multe succese în perioada 2014-2016.
A jucat finala US Open, în urmă cu doisprezece ani, iar în urmă cu unsprezece ani câștiga chiar turneul ATP 500 de la Washington, după o finală cu americanul John Isner.
Cel mai recent turneu adjudecat de Kei Nishikori a avut loc în 2019, când japonezul a dispus de rusul Medvedev, în finala turneului de la Brisbane.
Nishikori se retrage la finalul anului 2026
Ani de zile, accidentările l-au împiedicat pe Kei Nishikori să continue la cel mai înalt nivel.
Nishikori a suferit două operaţii la cotul drept (2009 şi 2019) şi una la şold (2022).
Născut în Japonia pe 29 decembrie 1989, Nishikori s-a alăturat Academiei IMG (fosta Academie Bollettieri) din Florida la vârsta de 14 ani.
A debutat în circuitul profesionist în 2007 şi a câştigat primul său titlu ATP în 2008 la Delray Beach. Ultimul său titlu a fost obţinut la Brisbane, în 2019.
Cel mai bun sezon al său va rămâne 2014, când a câştigat patru titluri şi a ajuns în finala de la Flushing Meadows, după ce l-a eliminat în semifinale pe Novak Djokovic, pe atunci numărul 1 mondial.