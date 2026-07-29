Victorie pentru „samuraiul” Kei Nishikori, după 14 luni: pe ce loc a ajuns fostul număr 4 ATP care a bifat un record incredibil

Ajuns la vârsta de 36 de ani și măcinat de accidentări, în ultimii ani, niponul Kei Nishikori nu renunță ușor la cariera de tenismen profesionist.

Kei Nishikori, ajuns la 20 de sezoane consecutive în ATP în care bifează minimum o victorie

Jucătorul asiatic a obținut prima victorie în circuitul ATP, după o așteptare de paisprezece luni. S-a întâmplat pe hardul de la Washington, unde Nishikori a onorat cu toate puterile invitația de joc primită din partea organizatorilor întrecerii.

A revenit de la 0-1 la seturi în fața chinezului Juncheng Shang, număr 270 ATP, impunându-se după 2 ore și 33 de minute de joc, scor 6-7 (3), 6-3, 6-4.

Urcă 259 de locuri în clasament, după un singur meci câștigat

Doar această victorie îl propulsează pe Kei Nishikori nu mai puțin de 259 de poziții în clasamentul mondial, până pe locul 462.

Dacă va trece și de optimile de finală ale turneului, în care va avea parte de un duel mult mai intens - Rafael Jodar ori Arthur Fils -, Kei Nishikori ar accede în top 350 ATP, în ceea ce ar însemna un salt de peste 370 de locuri în ierarhia lumii.