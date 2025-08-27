„Messi” de la FCSB a dat cărțile pe față după transferul în Belgia: „Hagi mă vedea decarul naționalei”

Ion recunoaște că în România nu a fost folosit pe poziția care i se potrivește: „Sunt un număr 10 clasic, dar antrenorii preferă jucători cu multă alergare. Eram supranumit «Messi al României», dar nu m-a deranjat. Mi-a lipsit însă maturitatea, nu dădeam totul și la antrenamente”.

Robert Ion, mijlocaș ofensiv de 24 de ani, supranumit în România „Messi” pentru calitățile sale tehnice, încearcă să-și relanseze cariera în Belgia, la Olympic Charleroi, ultima clasată în liga secundă.

Despre perioada petrecută la Farul Constanța, unde a lucrat cu Gică Hagi, mijlocașul a dezvăluit: „Domnul Hagi mă adora la început, spunea că voi fi numărul 10 al naționalei. După doar trei meciuri, totul s-a schimbat și n-am mai primit șanse. Nu am înțeles de ce, dar am învățat multe de la el. Este foarte exigent și are așteptări uriașe”.

Chiar dacă Olympic Charleroi a pierdut toate cele trei meciuri de până acum și a marcat un singur gol, reușita îi aparține lui Ion, care a fost titular constant.

„Îmi place viața în Belgia, învăț franceza și descopăr un fotbal mai rapid decât în România. Am avut oferte și din Liga 1, dar am simțit că Olympic e o oportunitate grozavă pentru mine”, a spus el.

Robert Ion a evoluat de-a lungul carierei pentru FCSB, Farul, Academica Clinceni, Voluntari, Poli Iași și Concordia Chiajna, bifând și meciuri în preliminariile cupelor europene.

