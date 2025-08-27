Campioana României va lupta pentru un loc în faza principală Europa League. În cazul unui eșec, FCSB este deja calificată în grupa unică din Conference League.

Florin Prunea: ”Nu are de ce postul lui Charalambous să fie în pericol, el nu e antrenor!”

Florin Prunea consideră că FCSB va reuși să câștige returul cu Aberdeen și să obțină biletul în faza principală Europa League, în condițiile în care este sigur că primele puse în joc de Gigi Becali și numărul mare de suporteri care vor fi pe Arena Națională îi va motiva pe roș-albaștri să se autodepășească în a doua manșă cu formația din Scoția.

Întrebat dacă Gigi Becali se va descotorosi de Elias Charalambous în cazul unui eșec, fostul mare portar al Generației de Aur a spus că acest lucru este improbabil să se întâmple deoarece, înainte de toate, tehnicianul cipriot nu este antrenor ”cu normă întreagă” la FCSB, iar responsabilitatatea în cazul unui eșec nu va cădea pe umerii săi.

”Eu cred că se califică. Mă pun în locul jucătorilor. Ăsta e un meci de minim 100.000 de euro. Poate unii au mai mult, 200.000 de euro. Cu siguranță, va fi altă concentrare, cu siguranță supoterii vor fi în număr mare la stadion. Eu cred că vor merge mai departe.

(n.r. E în pericol postul lui Charalambous dacă nu se califică?) Păi nu are de ce să fie în pericol, că el nu este antrenor la FCSB. Nu are de ce să fie în pericol, de ce să fie în pericol. Eu cred că merge mai departe”, a spus Florin Prunea pentru PRO TV și Sport.ro.

