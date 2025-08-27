În cadrul emisiunii difuzate de Pro TV și VOYO, Anamaria Prodan a comentat imagini de arhivă pregătite de realizatori și a analizat șansele la titlu ale marilor favorite din Premier League, competiție transmisă integral în exclusivitate pe VOYO.

Alături de celebra impresară, în platou s-au aflat și jurnaliștii Cătălin Oprișan și Matilda Popa, care au completat atmosfera de spectacol.

Anamaria Prodan, comparație savuroasă despre Gigi Becali

Întrebată cu ce fel de mâncare l-ar asemăna pe Gigi Becali, impresara nu s-a ferit să dea un răspuns direct.

„Ceafă de porc! Adică era banal să spun oaie. Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și brânză rasă, cu ou ochi deasupra”, a spus Anamaria Prodan.

