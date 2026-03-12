VIDEO Fede Valverde, cine n-are pierde! Ce notă galactică a primit după hat-trick-ul din Real Madrid - Manchester City 3-0

Fede Valverde, cine n-are pierde! Ce notă galactică a primit după hat-trick-ul din Real Madrid - Manchester City 3-0 Liga Campionilor
Uruguayanul a făcut meciul vieții în ”finala” din optimile Champions League.

Federico Valverde fede valverde Real Madrid - Manchester City Real Madrid Vinicius
Real Madrid, deţinătoarea recordului de trofee în Champions League/Cupa Campionilor Europeni (15), a făcut probabil cel mai bun joc al său din ultima vreme şi s-a impus cu 3-0 în faţa lui Manchester City în prima manșă din optimile de finală UCL.

Uruguayanul Federico ”Fede” Valverde a avut o evoluţie fabuloasă, reuşind un hat-trick în prima repriză (20, 27 și 42). 

Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa putea câştiga şi mai clar, dar starul Vinicius Junior a ratat un penalty în minutul 58.

Valverde a primit nota 10 de la Sofascore, As a titrat ”Valverde a devenit o legendă”, la fel cum l-a numit și Marca.

City? ”De nerecunoscut”, după cum a scris As.

Rezultatele și marcatorii din prima manşă a optimilor Champions League

Marţi

Galatasaray Istanbul - Liverpool 1-0

A marcat: Mario Lemina 7.

Atalanta - Bayern Munchen 1-6

Au marcat: Mario Pasalic 90+3, respectiv Josip Stanisic 12, Michael Olise 22, 64, Serge Gnabry 25, Nicolas Jackson 52, Jamal Musiala 67.

Atletico Madrid - Tottenham Hotspur 5-2

Au marcat: Marcos Llorente 6, Antoine Griezmann 14, Julian Alvarez 15, 55, Robin Le Normand 22, respectiv Pedro Porro 26, Dominic Solanke76.

Newcastle United - FC Barcelona 1-1

Au marcat: Harvey Barnes 86, respectiv Lamine Yamal 90+6 - penalty.

Miercuri:

Bayer Leverkusen - Arsenal 1-1

Au marcat: Robert Andrich 46, respectiv Kai Havertz 89 - penalty.

Bodo/Glimt - Sporting Lisabona 3-0

Au marcat: Sondre Brunstad Fet 32 - penalty, Ole Didrik Blomberg 45+1, Kasper Hogh 71.

Paris Saint-Germain - Chelsea 5-2

Au marcat: Bradley Barcola 10, Ousmane Dembele 40, Vitinha 74, Hvicea Kvaraţhelia 86, 90+4, respectiv Malo Gusto 28, Enzo Fernandez 57.

Real Madrid - Manchester City 3-0

A marcat: Fede Valverde 20, 27, 42.

Vinicius Junior (Real Madrid) a ratat un penalty în min. 58 (a apărat Gianluigi Donnarumma).

* Partidele din manşa secundă vor avea loc pe 17 şi 18 martie.

