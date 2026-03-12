Real Madrid, deţinătoarea recordului de trofee în Champions League/Cupa Campionilor Europeni (15), a făcut probabil cel mai bun joc al său din ultima vreme şi s-a impus cu 3-0 în faţa lui Manchester City în prima manșă din optimile de finală UCL.

Uruguayanul Federico ”Fede” Valverde a avut o evoluţie fabuloasă, reuşind un hat-trick în prima repriză (20, 27 și 42).

Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa putea câştiga şi mai clar, dar starul Vinicius Junior a ratat un penalty în minutul 58.

Valverde a primit nota 10 de la Sofascore, As a titrat ”Valverde a devenit o legendă”, la fel cum l-a numit și Marca.

City? ”De nerecunoscut”, după cum a scris As.