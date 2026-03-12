Echipa pregătită de Alvaro Arbeloa a primit vizita formației dirijate de Pep Guardiola pe ”Santiago Bernabeu”, în primul meci din dubla manșă a optimilor UEFA Champions League.

La capătul celor 90 de minute, Real Madrid s-a impus cu 3-0, iar Manchester City va avea o misiune aproape imposibilă în retur să întoarcă scorul și să obțină calificarea în sferturi.

Englezii au găsit vinovații după ce City a fost spulberată de Real Madrid: ”Nu este o surpriză”

Trei jucători și Pep Guardiola au fost aspru criticați de publicația GOAL la finalul meciului. Jurnaliștii englezi i-au notat cu 4 pe Abdukodir Khusanov, Nico O'Reilly și Savinho pentru maniera în care au evoluat pe ”Bernabeu”.

Iar pe antrenorul spaniol, englezii l-au punctat tot cu nota 4 pentru modul în care a pregătit derby-ul cu Real Madrid din optimile de la ”masa bogaților”.

”Khusanov, 4. A fost dominat de Vinicius în anumite momente și a fost slab la construcția jocului. Încă nu pare confortabil pe postul de fundaș dreapta.

O'Reilly, 4. S-a chinuit pe tot parcursul meciului. A fost prins prost la primul gol și nici la al doilea al lui Valverde nu a fost aproape de adversar. Aproape că a redus din diferență în repriza a doua, dar a fost oprit de Courtois.

Savinho, 4. I-a fost foarte greu împotriva lui Mendy și a părut frustrat pe tot parcursul jocului. Nu a fost o surpriză că a fost scos la pauză.

Guardiola, 4. A ridicat semne de întrebare prin alegerea unei echipe dezechilibrate, cu o formulă ofensivă care includea patru atacanți. Ulterior și-a văzut echipa dominată clar și a părut că nu are prea multe soluții de pe bancă. Acum are o misiune foarte dificilă dacă vrea să continue în competiție”, au scris englezii.