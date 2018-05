Mesajul emotionant al lui Andone la despartirea de Spania! Ce le-a scris fanilor lui Deportivo

Andone pleaca la Brighton pentru 6 milioane de euro.

Transferul anuntat ieri in exclusivitate de Sport.ro are toate sansele sa fie cel mai important al unui jucator roman in aceasta vara. Andone va incepe in iulie pregatirea alaturi de noii sai colegi. Inainte sa se desparta de La Coruna, Andone le-a transmis suporterilor un mesaj emotionant. "M-am simtit iubit, m-am simtit in familie alaturi de club, de colegi, de suporteri. Imi amintesc cum mi s-a facut pielea de gaina cand am intrat prima data pe teren in tricoul acestei echipe. Sper ca viitorul meu sa se mai intersecteze cu cel al lui Deportivo candva", a scris Andone in scrisoarea publicata pe Twttier.