Florin Andone, la Brighton! Antrenorul englezilor, incantat de transfer: "A demonstrat la cel mai inalt nivel!"

Florin Andone a semnat pe 5 ani cu Brighton.

Andone o lasa pe Deportivo pentru Premier League. Dupa ce a incercat sa-l ia pe roman fara succes anul trecut, englezii au revenit si au profitat de clauza de retrogradare a echipei. Au platit doar 6 milioane de lire pentru transfer.

"Suntem foarte bucurosi ca Florin Andone a ales sa semneze cu noi. Este un jucator pe care il urmarim de multa vreme si sunt convins ca va oferi o noua dimensiune optiunilor atacului nostru. Florin este un fotbalist foarte muncitor, care si-a demonstrat calitatile la cel mai inalt nivel, in Spania, dar si la echipa nationala. Astept cu nerabdare sa-l am sub comanda in sezonul urmator" a declarat Chris Hughton, managerul lui Brighton & Hove Albion.

Brighton a incheiat sezonul pe locul 15 in Premier League.

Andone a jucat in ultimele doua sezoane la Deportivo La Coruna si a marcat 19 goluri in La Liga. El a mai jucat la Cordoba, in La Liga si Liga Adelante.