EXCLUSIV | Florin Andone semneaza MAINE in Premier League! Mutarea carierei pentru atacantul nationalei

Florin Andone (25 de ani) schimba campionatul! Atacantul va juca in Premier League!

Florin Andone se pregateste sa semneze in Premier League! Atacantul de 25 de ani va juca din sezonul viitor la Brighton & Hove Albion, echipa care a incheiat sezonul pe locul 15. Andone si-a dat deja acordul pentru mutare si va zbura catre Anglia, spun surse apropiate de fotbalistul echipei nationale.

Andone a jucat in ultimele doua sezoane la Deportivo La Coruna si a marcat 19 goluri in La Liga. El a mai jucat la Cordoba, in La Liga si Liga Adelante.

Deportivo La Coruna a retrogradat la finalul acestui sezon din La Liga.

Brighton va plati cel mai probabil 6 milioane de lire sterline pentru a-l lua pe Andone.