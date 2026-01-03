Formația românului a remizat pe teren propriu cu „gigantul” Braga, scor 3-3, într-un duel cu răsturnări succesive de situație.



Braga a deschis scorul rapid, în minutul 12, prin Joao Moutinho, din penalty. Replica gazdelor a venit aproape imediat, Kikas reușind egalarea patru minute mai târziu.



După pauză, oaspeții au lovit din nou. Fran Navarro a făcut 2-1 în minutul 51, iar Rodrigo Zalazar a dus scorul la 3-1 în minutul 64, moment în care Braga părea că are meciul sub control.



Estrela Amadora a reușit „remontada”



Finalul a fost însă de-a dreptul nebun. Estrela a revenit incredibil și a marcat de două ori în doar patru minute. Jovane a redus din diferență în minutul 69, iar Abraham Marcus a restabilit egalitatea în minutul 73.



Ianis Stoica a intrat pe teren în minutul 80, în locul lui Jovane, și a încercat să dea lovitura pe final. Românul nu a reușit să schimbe rezultatul de pe tabelă, iar partida s-a încheiat cu o remiză spectaculoasă, scor 3-3.



Pentru minutele petrecute pe gazon, Stoica a primit nota 6,6 din partea SofaScore. După acest rezultat, Estrela ocupă locul 10 în clasament, cu 19 puncte.



Ianis Stoica are în acest sezon 17 meciuri, două goluri și două pase decisive, iar cota sa de piață este de 1,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

