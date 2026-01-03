NEWS ALERT Bomba startului de an la Rapid: „Suntem aproape înţeleşi”

Bomba startului de an la Rapid: &bdquo;Suntem aproape &icirc;nţeleşi&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid este foarte aproape să rezolve primul transfer al anului.

TAGS:
RapidVictor AngelescuSuperligadanuiel paraschivTransfer
Din articol

Giuleștenii au încheiat anul 2025 pe poziția a doua, la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.

După înfrângere cu FCSB din ultima etapă de Superliga, Costel Gâlcă a cerut întăriri, iar oficialii Rapidului s-au mișcat.

Victor Angelescu a făcut anunțul: „Suntem aproape înţeleşi”

Președintele de la Rapid a fost întrebat despre stadiul în care se află discuțiile pentru aducerea lui Daniel Paraschiv, transfer despre care s-a vorbit încă din prima zi a acestui an.

Victor Angelescu a spus că giuleștenii sunt aproape înțeleși cu un atacant, dar nu a dezvăluit dacă este vorba despre Daniel Paraschiv. VEZI AICI ce a spus președintele lui Dinamo despre acest transfer.

„Nu pot să confirm sau să infirm nimic. Când o să avem vreun anunţ de făcut, o să-l aflaţi. Suntem aproape să fim înţeleşi cu un atacant. Normal că-ţi doreşti atacanţi care au jucat meciuri, care au dat goluri.

Ideea e să fie cineva despre care noi credem că poate să ne ajute, să ştie campionatul, să înţeleagă ce înseamnă Rapid.

Noi acum avem nevoie de cineva care să intre repede în echipă. Mai sunt 19 meciuri, dacă îţi ia 2-3 luni să te acomodezi, a trecut campionatul. 

Dar până când nu semnăm, nu anunţăm nimic. Mâine sau poimâine ar trebui să fie gata”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Atacantul de 26 de ani a jucat 10 meciuri în tricoul formației din liga secundă din Spania, dar a marcat un singur gol.

800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt.

Premier League | Rezumat Aston Villa - Nottingham Forest 3-1 (03-01-2026)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat operațiunea | VIDEO
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat operațiunea | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT de la Rapid?! Cine nu face deplasarea &icirc;n cantonamentul giuleștenilor
OUT de la Rapid?! Cine nu face deplasarea în cantonamentul giuleștenilor
&rdquo;Are dreptate G&acirc;lcă&rdquo;. Victor Pițurcă a dat verdictul despre Rapid
”Are dreptate Gâlcă”. Victor Pițurcă a dat verdictul despre Rapid
Renegat de Rapid, fotbalistul poate ajunge la o rivală! Antrenorul chiar &icirc;l dorește
Renegat de Rapid, fotbalistul poate ajunge la o rivală! Antrenorul chiar îl dorește
ULTIMELE STIRI
După Louis Munteanu, DC United mai vrea un jucător de la CFR Cluj! Ofertă de 4 milioane de euro
După Louis Munteanu, DC United mai vrea un jucător de la CFR Cluj! Ofertă de 4 milioane de euro
Bournemouth - Arsenal 1-1, ACUM, pe VOYO! &bdquo;Tunarii&rdquo; egalează, iar Gabriel &icirc;și repară greșeala
Bournemouth - Arsenal 1-1, ACUM, pe VOYO! „Tunarii” egalează, iar Gabriel își repară greșeala
Nice - Strasbourg 0-0, ACUM pe VOYO! Urmează Lille - Rennes. Monaco - Olympique Lyon s-a terminat 1-3
Nice - Strasbourg 0-0, ACUM pe VOYO! Urmează Lille - Rennes. Monaco - Olympique Lyon s-a terminat 1-3
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Arabii &icirc;l &icirc;mbracă pe Edi Iordănescu &icirc;n aur! Ofertă de 2,5 milioane de euro
Arabii îl îmbracă pe Edi Iordănescu în aur! Ofertă de 2,5 milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

&bdquo;Tremură&ldquo; Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu

„Tremură“ Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu

Ilie Dumitrescu și-a anunțat revenirea &icirc;n fotbal

Ilie Dumitrescu și-a anunțat revenirea în fotbal

Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: &rdquo;Au ajuns la o &icirc;nțelegere&rdquo;

Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: ”Au ajuns la o înțelegere”

Monica Roșu i-a făcut portretul antrenorului Octavian Bellu, la Poveștile Sport.ro: &bdquo;Nu avea alt hobby&rdquo;

Monica Roșu i-a făcut portretul antrenorului Octavian Bellu, la Poveștile Sport.ro: „Nu avea alt hobby”

Fostul atacant al lui FCSB a semnat cu Băicoi!

Fostul atacant al lui FCSB a semnat cu Băicoi!



Recomandarile redactiei
După Louis Munteanu, DC United mai vrea un jucător de la CFR Cluj! Ofertă de 4 milioane de euro
După Louis Munteanu, DC United mai vrea un jucător de la CFR Cluj! Ofertă de 4 milioane de euro
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Arabii &icirc;l &icirc;mbracă pe Edi Iordănescu &icirc;n aur! Ofertă de 2,5 milioane de euro
Arabii îl îmbracă pe Edi Iordănescu în aur! Ofertă de 2,5 milioane de euro
De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul
De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul
CFR Cluj negociază cu AC Milan! Transfer spectaculos &icirc;n Gruia
CFR Cluj negociază cu AC Milan! Transfer spectaculos în Gruia
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea"
Victor Angelescu a reacționat, după ce șefii Rapidului au &icirc;ncheiat negocierile cu Marius Șumudică
Victor Angelescu a reacționat, după ce șefii Rapidului au încheiat negocierile cu Marius Șumudică
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

stirileprotv SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

stirileprotv De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!