Victor Angelescu a spus că giuleștenii sunt aproape înțeleși cu un atacant, dar nu a dezvăluit dacă este vorba despre Daniel Paraschiv. VEZI AICI ce a spus președintele lui Dinamo despre acest transfer.

Președintele de la Rapid a fost întrebat despre stadiul în care se află discuțiile pentru aducerea lui Daniel Paraschiv, transfer despre care s-a vorbit încă din prima zi a acestui an.

După înfrângere cu FCSB din ultima etapă de Superliga, Costel Gâlcă a cerut întăriri, iar oficialii Rapidului s-au mișcat.

Giuleștenii au încheiat anul 2025 pe poziția a doua, la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.

„Nu pot să confirm sau să infirm nimic. Când o să avem vreun anunţ de făcut, o să-l aflaţi. Suntem aproape să fim înţeleşi cu un atacant. Normal că-ţi doreşti atacanţi care au jucat meciuri, care au dat goluri.

Ideea e să fie cineva despre care noi credem că poate să ne ajute, să ştie campionatul, să înţeleagă ce înseamnă Rapid.

Noi acum avem nevoie de cineva care să intre repede în echipă. Mai sunt 19 meciuri, dacă îţi ia 2-3 luni să te acomodezi, a trecut campionatul.

Dar până când nu semnăm, nu anunţăm nimic. Mâine sau poimâine ar trebui să fie gata”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Atacantul de 26 de ani a jucat 10 meciuri în tricoul formației din liga secundă din Spania, dar a marcat un singur gol.

800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt.

