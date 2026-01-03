Edi Iordănescu a fost la un pas de o revenire spectaculoasă pe bancă, dar a ales să spună „nu” unei oferte uriașe venite din Arabia Saudită.



Potrivit jurnalistului Ahmed Ragab, un club din prima ligă saudită i-a propus antrenorului român un contract pe termen scurt, de doar șase luni, cu un salariu care putea ajunge până la 2,5 milioane de dolari.



Edi Iordănescu a refuzat oferta de 2,5 milioane de euro



Totuși, conform GSP, oferta concretă era de aproximativ 1,2 milioane de dolari pentru jumătate de sezon, adică în jur de 200.000 de dolari pe lună. Restul banilor ar fi urmat să fie achitați din sezonul viitor, dacă obiectivul ar fi fost îndeplinit.



Echipa care l-a dorit pe Iordănescu ar fi fost Al Najma, nou-promovată și ultima clasată în campionatul Arabiei Saudite, cu doar două puncte după 12 etape.



Formația are cea mai slabă apărare din ligă, un lot evaluat la aproximativ 12,5 milioane de euro și un obiectiv extrem de dificil: evitarea retrogradării.



Cu toate acestea, Edi Iordănescu a refuzat din nou o ofertă din zona Golfului. În ultimele 18 luni, de la despărțirea de naționala României, fostul selecționer a primit mai multe propuneri din Asia, însă niciuna nu l-a convins să revină în activitate.

