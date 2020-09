L-a suparat Ianis Hagi pe Radoi?! Explicatii complete: de ce l-a scos cu Irlanda de Nord si cum l-a impresionat Alex Maxim

Radoi spune ca e multumit de randamentul lui Ianis si ca l-a schimbat in meciul cu Irlanda de Nord dupa mai putin de o ora de joc de frica unui al doilea avertisment.

"L-am schimbat pe Ianis pentru ca a mai facut doua faulturi dupa galbenul pe care l-a luat. Exista perceptia ca unii arbitri poate cauta sa echilibreze numeric un meci dupa o eliminare. De aceea l-am schimbat pe Ianis, asta a fost motivul principal. Daca nu ar fi fost fauturile ar mai fi stat 10 minute in teren, cel putin. Deja vorbisem cu Denis Alibec si cu George Puscas sa stea aproape de fundasii adversi, sa creeze spatiu, ca sa nu mai iasa Ianis in zone laterale. Planul jocului din Austria era facut sa schimbam din 4-3-3 intr-un sistem cu Ianis in spatele varfurilor, daca scorul ne avantaja. Au fost problemele medicale si a trebuit sa schimbam doi jucatori, iar Ianis nu a mai intrat", a explicat Radoi la Digisport.

Selectionerul s-a declarat surprins de numarul 10 al Romaniei din ultimele doua partide. Alex Maxim i-a lasat o impresie foarte buna. Radoi fusese informat ca atitudinea lui Maxim fata de antrenori si fata de grup nu e cea mai buna.

"Am primit ceva semnale... ca e arogant, ca raspunde antrenorului... Am un prieten comun cu Labbadia, unul dintre antrenorii pe care i-a avut la Stuttgart. Mi-a zis un lucru foarte sincer: nu e Maxim pe care-l cunosc eu, eu il stiu pe celalalt. Nu i-am spus asta lui Maxim, am vrut sa-l vad pe el cum reactioneaza in grup, abia dupa aceea am vorbit si i-am zis. N-am vrut sa-l influentez. Mi-a dovedit ca tot ce am auzit despre el nu e corect, a fost implicat, nu am avut nicio problema. A fost foarte deschis, chiar la exercitiile tactice ne-a zis ce ne place, ce nu ne place. Nu mi-e teama de democratie. Deciziile finale ne apartin. Daca avem o situatie, incurajam dialogul cu jucatorii, dar decizia finala o luam noi", a spus Radoi.