Gol reusit de Alex Maxim in campionatul Turciei! Mijlocasul roman a adus in avantaj echipa lui Sumudica in deplasarea de la Genclerbirligi

Echipa lui Marius Sumudica si a lui Alex Maxim, Gaziantep Gazisehir, joaca in aceste momente in deplasare cu Genclerbirligi, in etapa a 7-a a Superligii turce.

Internationalul roman a reusit sa deschida scorul pe stadionul Eryaman din Ankara in minutul 16 din lovitura de la 11 m.

Mijlocasul roman de 30 de ani a ajuns astfel la 3 reusite in acest sezon in prima liga din Turcia, dupa ce a marcat si in egalurile pe care echipa sa le-a obtinut in deplasare cu Goztepe si pe teren propriu cu Trabzonspor.

Inainte de aceasta partida, Gaziantep Gazisehir se afla pe pozitia a 7-a a clasamentului, la egalitate de puncte cu alte 6 echipe.