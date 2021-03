"Atunci cand vorbim de partea defensiva, vorbim de toti cei 11 jucatori!" Ce spune Alex Maxim despre meciul cu Germania

Fotbalistul roman care evolueaza pentru Gaziantep a oferit declaratii inainte de partida cu Germania.

Romania se pregateste sa intalneasca favorita grupei, Germania, insa Alexandru Maxim nu este speriat de echipa nemtilor si spune ca tricolorii trebuie sa aiba curaj in partida de duminica.

"Cand vorbim de atu, cred ca e bine sa ne referim la echipa nationala, fiindca in ultimul timp noi ca echipa am fost o forta. Va trebui sa facem un foarte bun, un meci aproape perfect pentru a obtine un rezultat pozitiv. Incerc sa nu ma concentrez asupra unui singur jucator sau ceva de genu.

Sunt pregatit sa joc indiferent de meciul despre care vorbim, imi doresc sa fiu pe teren si daca voi fi pe teren voi face tot ce tine de mine ca sa castigam acest meci. Referitor la numarul 10, cred ca este o onoare si o responsabilitate sa joci pentru echipa natioanla indiferent de numarul de pe tricou. Va trebui sa le oferim cat mai putine spatii, sunt o echipa careia ii place mingea. Din punct de vedere defensiv va trebui sa facem un meci foarte bun, si cand ma refer la defensiva ma refer la toti cei 11.

Jucam impotriva favoritei acestei grupe, ii respectam, dar atunci cand va incepe meciul va trebui sa avem curaj, sa avem o atitudine pozitiva, dar pana la urma consider ca este un meci ca oricare altul. Intr-adevar, pentru a merge la Mondial va trebui sa obtinem punct sau puncte din fiecare meci.

Cu totii am observat in ultima perioada ca indiferent de adversar meciurile sunt din ce in ce mai dificile, fiindca toate echipele au progresat din punct de vedere tactic, toate echipele au jucatori care evolueaza in campionatele puternice, va fi un mecil dificil, dar avem sansa noastra. Da, avand in vedere ca jucam acasa, fanii ne-ar fi impins de la spate, dar aceasta este situatia si cred ca toti ne-am obisnuit cu situatia actuala.

Fostul fotbalist de la Mainz a vorbit, printre altele, si despre problemele defensive avute de Romania la meciul cu Macedonia de Nord, dar spune ca toata echipa e responsabila de greselile din aparare, nu doar fundasii. "Atunci cand vorbim de faza defensiva vorbim de intreaga echipa. In fotbalul modern, fie ca vorbim de faza ofensiva sau de cea defensiva, suntem 11 jucatori. Din punct de vedere tactic daca facem un meci bun, daca vom fi inteligenti, pe ambele faze, putem scoate ceva.

Ne dorim cu totii, nu plecam de la premisa ca pierdem acest meci. Jucam impotriva unei echipa foarte puternice si din punctul meu de vedere consider ca daca mergem cu gandul la un punct sau sa alegeram dupa minge ne va fi foarte greu. Nu cred ca ne concentram doar pe un singur jucator cand vorbim de nationala Germaniei. Sunt convins ca atat Radoi cat si intreg staff-ul au cunostiintele necesare pentru a ni le oferi noua si pentru a ne ajuta sa ne fie cat mai usor in teren.

Au puncte slabe ca fiecare echipa in parte, nu doar ei, avand in vedere ca sunt o echipa careia ii place mingea si cred ca in momentul in care pierd mingea pot avea probleme si ei. Cred ca toata lumea e pregatita pentru acest meci si sunt increzator, nu doar eu, ci toata echipa.

Nu stiu daca e vorba doar de concentrare cand ne uitam in urma, sunt greseli pe care le-am facut ca si echipa si va trebui sa nu le mai repetam. Poti castiga meciuri si in acest fel, daca incasezi gol, dar daca ne dorim sa participam la un Campionat Mondial trebuie sa ne duelam si cu echipele foarte puternice, iar meciul acesta e un test important pentru noi, in care noi putem dovedi ca avem forta sa ne calificam", a spus Alexandru Maxim la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Germania.

Romania infrunta Germania duminica seara, de la ora 21:45, meciul urmand a fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.