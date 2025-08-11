Andrei Coubiș a trăit o noapte neagră pe Stamford Bridge, iar viitorul său la AC Milan pare clar: un împrumut în Serie B, la Cesena.



Românul a comis un autogol și a fost eliminat în minutul 18, într-un meci în care Milan a pierdut cu 4-1 în fața lui Chelsea.



În schimb, colegul său român, Matteo Duțu, are motive să zâmbească. Fundașul de 19 ani prinde tot mai mult teren la AC Milan.



Matteo Duțu este pe cai mari în Italia! Ce scriu italienii



Antrenorul Massimiliano Allegri l-a folosit frecvent în amicalele din vară și l-a introdus și în partida oficială cu Chelsea, în minutul 73, semn clar că are încredere în el.



Presa din Italia scrie că, deși linia de apărare milaneză e aproape completă cu Gabbia, Tomori, Pavlovic și noul venit De Winter, Duțu poate deveni o soluție importantă pentru sistemul cu trei fundași, preferat de Allegri.



"AC Milan, cu ochii după De Winter. Alt fundaș? Îl avem pe Duțu!", a titrat sursa citată.

