La 26 de ani, fostul jucător al „câinilor” și al UTA-ei a semnat cu AC Oulu, formație din prima ligă a Finlandei, contractul fiind valabil până la finalul sezonului 2026.



Lamine Ghezali și-a găsit echipă în Finlanda



Ghezali a ajuns în România în 2022, când Dinamo se afla în Liga 2. Evoluțiile sale au fost decisive în barajul cu FC Argeș, în care a reușit trei goluri și două pase decisive, contribuind la promovare.



Ulterior, a plecat în Grecia, la Levadiakos, dar experiența nu a fost una reușită. În vara lui 2024 a revenit în SuperLigă, la UTA, unde a bifat 20 de meciuri și un singur gol. Din ianuarie era liber de contract.



La AC Oulu îl așteaptă un mediu familiar, fiindcă acolo joacă și fostul său coechipier de la UTA, Shayon Harrison.

Clubul fondat în 2002 a terminat sezonul trecut pe locul 3 în play-out-ul Veikkausliiga, cu 28 de puncte și s-a salvat de la retrogradare.



„Shayon Harrison mi-a vorbit despre spiritul de familie de aici. Am simțit dorința clubului de a mă avea și cred că pot ajuta echipa”, a declarat Ghezali la prezentarea oficială.

