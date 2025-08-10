Cu internaționalul român de tineret Andrei Coubiș titular, AC Milan este condusă de Chelsea în amicalul de lux de pe Stamford Bridge început la ora 17:00, scor 2-0.

Coubiș, titularizat ca fundaș central de Allegri, și-a marcat mai întâi un autogol în minutul 5, Joao Pedro a făcut imediat 2-0 ('7), apoi românul a fost eliminat direct în minutul 18, după o intervenție asupra aceluiași Joao Pedro (foto).

”20 de minute dezastruoase pentru tânărul fundaș central”, a notat Milan News.

Echipele de start în Chelsea - AC Milan



CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez - James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella - Caicedo, Enzo Fernandez - Pedro Neto, Palmer, Gittens - Joao Pedro

Rezerve: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh.

Antrenor: Enzo Maresca

AC MILAN (4-2-3-1): Maignan - Terracciano, COUBIȘ, Tomori, Bartesaghi - Ricci, Fofana - Musah, Loftus-Cheek, Saelemaekers - Leao

Rezerve: Terracciano, Pittalrella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, DUȚU, Gabbia

Antrenor: Massimiliano Allegri

