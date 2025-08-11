Radu Drăgușin spune că a intrat pe ultima sută de metri cu recuperarea și că se simte din ce în ce mai bine atât fizic, cât și mental.

Radu Drăgușin: ”Sunt în ultima fază a recuperării, dar nu vreau să grăbesc!”

Cu toate acestea, fundașul naționalei spune că nu are nicio idee cu privire la momentul în care va reveni pe teren, deoarece nu vrea să își grăbească revenirea și să riște o nouă accidentare.

Stoperul lui Tottenham a vorbit și despre momentele dificile prin care a trecut din momentul accidentării și până în prezent.

”Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un loc bun atât fizic, cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. Nu am un răspuns la această întrebare (n.r. când va reveni pe teren), dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar pentru mine asta e cea mai lungă, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar, în același timp, sunt conștient că nu trebuie să grăbesc, pentru că este o accidentare din care te recuperezi destul de greu.

Eu am sperat până în ultimul moment să nu fie ceva serios, deși în momentul în care m-am accidentt și eram pe teren, mi-am dat seama că este o senzație pe care nu am mai avut-o niciodată, s-a dovedit a fi cel mai rău caz. A fost destul de greu până am înțeles și am învățat să trăiesc cu acest lucru, să îl accept, asta a fost cel mai dificil.

E dificil până accepți ce ți s-a întâmplat și până reușești să îți creezi o rutină, acum nu mai e rutina de a merge la antrenament să te antrenezi, te duci la antrenament să te recuperezi. Îmi lipsește terenul, îmi lipsesc colegii.

Dintre mesajele primite, foarte multe au fost și de la colegii de la națională. Am creat o familie și au fost acolo pentru mine. Am încercat să vin și să îi susțin la meciuri, cel puțin la cele de acasă. A fost foarte greu, nu sunt obișnuit să fiu în tribună”, a spus Radu Drăgușin într-un interviu acordat pentru FRF TV..

Radu Drăgușin: ”Cred că ne putem califica la Cupa Mondială!”

Fundașul central al lui Tottenham a vorbit și despre șansele echipei naționale de a ajunge la Cupa Mondială din 2026. Chiar dacă România nu a avut startul sperat, Drăgușin spune că ”tricolorii” nu trebuie să își piardă speranța și și-a sfătuit colegii să lupte până la capăt.

”Eu nu sunt pesimist, cred că încă ne putem califica, ne-au mai rămas patru meciuri, nu avem nimic de pierdut. Trebuie să abordăm fiecare meci cum o facem mereu, cu determinare, cu ambiție, cu credință că putem reuși ceva împreună. Avem posibilitatea de a recupera punctele pierdute, trebuie să rămânem concentrați și să luptăm până la final”, a adăugat Drăgușin.

