A ajuns în Superliga doar de câteva luni, dar s-a săturat și vrea să plece

Rapid l-a transferat pe Talisson de Almeida la începutul anului, însă s-a săturat și nu vrea să mai rămână la gruparea din Giulești.

În vârstă de 24 de ani, extrema din Brazilia este în momentul de față accidentat la genunchi, iar la Rapid a bifat doar 12 meciuri, fără să contribuie cu goluri sau pase decisive.

400.000 de euro este cota de piață a lui Talisson de Almeida, potrivit Transfermarkt.

Conform GSP, Talisson își dorește să plece de la Rapid, iar giuleștenii nu s-ar opune plecării. Se pare că fotbalistul a vorbit cu agentul său și l-a pus pe acesta să îi caute un nou club, fie în Brazilia, fie în Portugalia, chiar și în ligile secunde.

Singura problemă este faptul că Talisson este accidentat și va reveni abia în luna septembrie, motiv pentru care îi va fi destul de dificil să își găsească o nouă echipă.