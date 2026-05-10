Marius Șumudică s-a autopropus la o echipă din top 10 campionate ale lumii

Potrivit iAMsport, tehnicianul român s-a autopropus la C.S. Maritimo, formație care și-a asigurat recent promovarea în primul eșalon portughez.
Șumudică vrea pe banca lui Maritimo
Antrenorul în vârstă de 55 de ani are o legătură specială cu gruparea din Funchal, pentru care a evoluat ca jucător în perioada 1999-2001.
Șumudică a rămas apreciat de oficialii clubului portughez și speră acum să revină la Maritimo din postura de antrenor.
Actualul tehnician al echipei, Miguel Moita, nu va continua din vară, deși a reușit promovarea în prima ligă.
Conform sursei citate, Șumudică și-a exprimat interesul prin intermediul mai multor agenți și persoane apropiate clubului, însă rămâne de văzut dacă portughezii vor decide să îi ofere o șansă.
După retragerea din activitate, Marius Șumudică a antrenat numeroase echipe din România, Turcia și zona arabă. Printre formațiile pregătite de tehnician se numără Rapid București, CFR Cluj, Gaziantep FK, Kayserispor sau Al-Shabab.
Ultima experiență a avut-o la Al-Okhdood, unde a rezistat doar trei luni. Cu Șumudică pe bancă, formația saudită a înregistrat două victorii, două remize și zece înfrângeri.