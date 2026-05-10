Marius Șumudică s-a autopropus la o echipă din top 10 campionate ale lumii

Potrivit iAMsport, tehnicianul român s-a autopropus la C.S. Maritimo, formație care și-a asigurat recent promovarea în primul eșalon portughez.

Șumudică vrea pe banca lui Maritimo

Antrenorul în vârstă de 55 de ani are o legătură specială cu gruparea din Funchal, pentru care a evoluat ca jucător în perioada 1999-2001.

Șumudică a rămas apreciat de oficialii clubului portughez și speră acum să revină la Maritimo din postura de antrenor.

Actualul tehnician al echipei, Miguel Moita, nu va continua din vară, deși a reușit promovarea în prima ligă.