Ultimul angajament al tehnicianului a fost în Arabia Saudită, unde a antrenat-o pe Al Okhdood în primul eșalon. 14 apariții și o medie de 0.57 puncte pe meci a bifat Șumudică la echipa din Najran până să plece.

Marius Șumudică își pregătește revenirea în antrenorat: ”Îmi doresc foarte mult să se realizeze”

Liber de contract de două luni, Șumudică e gata să revină în antrenorat. Antrenorul a dezvăluit că nu e interesat să meargă la CFR Cluj sau Rapid, două cluburi care ar urma să-și schimbe antrenorii, ci așteaptă să se materializeze o ofertă din Asia.

”Nu se pune problema în momentul de față ca Șumudică să meargă la CFR sau la Rapid. Sunt mai aproape de un alt proiect. Îmi doresc foarte mult să se realizeze. Nu știu ce șanse am. Se alege între trei antrenori. E o zonă îndepărtată. (n.r. China) Să vii în port la Constanța să îți trimit niște colete”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.

Șumi nu a mai antrenat până acum în China, a făcut-o însă în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Turcia sau Grecia

Marius Șumudică a stat de-a lungul carierei sale pe banca echipelor Al Okhdood, Rapid, Gaziantep, Al Raed, Al Shabab, Malatyaspor, CFR Cluj, Rizespor, Kayserispor, Astra, Concordia, Al Shaab, ”U” Cluj, FC Vaslui, FC Brașov, Astra Ploiești, Kavala, Rapid, Gloria Bistrița, Farul, Progresul, Inter Gaz sau Rocar.

Șumudică, propus la FCSB: ”Ar face o figură frumoasă acolo”

„Nu știu care sunt gândurile celor de la FCSB. Este dificil să vină un antrenor în perioada asta și să-și asume ceea ce se va întâmpla.

Cei mai mulți așteaptă începutul sezonului, să facă transferuri, cantonamente. Acum se poate întâmpla orice la acest baraj și apoi i se sparg lui toate în cap.

(n.r.- despre varianta Marius Șumudică la FCSB) Șumudică mi se pare un antrenor foarte bun și cu o personalitate puternică. Dă încredere jucătorilor și ar putea face o figură frumoasă la FCSB. Nu știu dacă se poate înțelege cu suporterii.

Au fost niște declarații, gesturi și suporterii nu uită atât de repede. Ar avea de luptat cu fanii câteva luni. I-ar trebui rezultate importante, dar nici așa nu cred că vor uita", a declarat Cristi Tănase, potrivit digisport.ro.