Rotariu a spus 'DA' in cel mai important moment al vietii! Cerere in casatorie la etajul 52! FOTO

Dorin Rotariu a facut pasul cel mare.

Curtat de FCSB in aceasta iarna, Dorin Rotariu a facut cel mai important pas in viata personala. El si-a cerut in casatorie iubita alaturi de care formeaza un cuplu de 3 ani, Floris. Rotariu si-a luat inima in dinti si a pregatit un moment extrem de romantic.

Rotariu si-a dus iubita la etajul 52 intr-unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Londra. El a pregatit un mesaj si o inima din petale de trandafiri pentru Floris iar aceasta a acceptat!

Dorin Rotariu joaca in acest moment la AZ Alkmaar, acolo unde este imprumutat de Club Brugge.