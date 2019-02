Situatie incredibila pentru Dorin Rotariu: "Semnasem deja TOTUL! In ultima clipa a picat!" Ce spune despre revenirea in Liga 1

Rotariu este chemat inapoi in Liga 1.

Dorin Rotariu a negat ca se pregateste de revenirea in Liga 1, acolo unde este dorit de Craiova. Internationalul roman a dezvaluit si cum a picat transferul la Arminia Bielefeld, club cu apucase chiar sa semneze!

"Cu clubul din Germania, cluburile nu s-au inteles, au fost anumite situatii, in ultimul moment, cu contractul. Perioada de transferuri a fost pana la sase in Germania, iar eu la cinci eram inca la vizita medicala.



Am citit si eu, nu inteleg sensul, pentru ca am fost acolo, am trecut toate testele, doctorii au dat semnatura, am si semnat, doar ca in ultimul moment a cazut transferul pentru ca nu s-au inteles cluburile. Eu semnasem totul, deci atunci cand semnezi inseamna ca totul este in regula, dar in ultimul moment ceva s-a schimbat intre cluburi. Era imprumut cu optiune.



Eu deocamdata nu am vorbit cu nimeni de la Craiova. Nu am fost abordat. N-as prea vrea sa vorbesc, pentru ca nu sunt discutii cu cei de la Craiova si nu vreau sa imi dau cu parerea. Daca discutam, daca erau negocieri, altfel statea treaba.



Eu ma gandesc la viitorul meu si unde pot sa joc. Situatia e putin dificila, pentru ca Germania a picat in ultimul moment. Astept, mai mult nu prea am ce sa fac.



Exista contractual (n.r. - varianta sa continue in Olanda), dar nu din punct de vedere ca meciuri, ca evolutii. Am discutat cu antrenorul, este decizia lui, nu mi-a zis exact ce. Mi-a zis ca situatia nu se va schimba si sa imi caut o solutie in iarna" a spus Dorin Rotariu la Telekom Sport.