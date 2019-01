Gica Popescu si Iosif Rotariu s-au prezentat la antrenament! Cu ce echipa din Liga 1 se pregatesc fostii mari internationali!

Gica Popescu si Iosif Rotariu s-au antrenat cot la cot cu fotbalistii din Liga 1.

Viitorul Constanta a plecat in cantonamentul din Antalya, iar Hagi si-a cazat jucatorii in acelasi hotel spectaculos care i-a gazduit si la inceputul anului trecut.

"Ma duc cu drag in Turcia, ma intorc la mine acasa, locul unde am fost atat de mult timp si am avut succese. Sunt conditii extraordinare, terenuri de o calitate incredibila, adversari buni in amicale. Stam unde am fost si anul trecut, sper sa facem si aceleasi rezultate. Acum, nu o sa fac acelasi antrenamente, ca nu sunt superstitios ca Dan Petrescu. Cand ii merge bine, repeta lucrurile. Eu mai schimb, nu sunt asa de superstitios ca el", a spus Hagi.

Marea surpriza a jucatorilor lui Gica Hagi a fost prezenta celor doi invitati speciali. Fostii mari internationali, Gica Popescu si Iosif Rotariu, s-au antrenat cot la cot cu tinerii fotbalisti ai Viitorului. Fostul capitan al Barcelonei s-a antrenat chiar alaturi de fiul sau, mijlocasul in varsta de 16 ani, Nicolas Popescu.

Gica Hagi a fost asteptat in Turcia si de brazilianul Eric, sosit cu cateva ore mai devreme, direct de la Doha. Eric a avut o experienta de jumatate de an in tarile arabe si a decis sa se intoarca la Viitorul. Mijlocasul in varsta de 33 de ani a ajuns la un acord cu "regele", urmand sa semneze contractul in zilele urmatoare. Eric i-a suprins pe fostii sai colegi cu forma fizica excelenta, brazilianul reusind sa scape de kilogramele in plus.

VIDEO cu antrenamentul Viitorului: