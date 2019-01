ULTIMA ORA | Rotariu pleaca de la Alkmaar! Agentul sau confirma negocierile: "E oferta de imprumut cu optiune de cumparare" In ce campionat ajunge

Dorin Rotariu (23 de ani) este pe cale sa schimbe din nou echipa. Fostul dinamovist negociaza un transfer in Portugalia.

Dorin Rotariu, fost jucator al lui Dinamo, dorit in ultima vreme de Gigi Becali la FCSB, are mari sanse sa ajunga in campionatul Portugaliei. Impresarul sau a confirmat negocierile.

Rotariu a fost imprumutat de Brugge la Mouscron si AZ Alkmaar. Daca la Mouscron a fost titular, aventura la Alkmaar, in Olanda, nu prea i-a priit pana acum. El a jucat foarte putin si a pierdut si contactul cu echipa nationala.

Impresarul lui Rotariu, Dragos Boboc, negociaza o mutare in Portugalia.

"Incerc sa il ajut pe Dorin. Este o oferta din Portugalia. Ieri m-am intors de la el, am discutat despre asta. Ar fi o oferta de imprumut, cu optiune de cumparare.



Deocamdata trebuie sa ajunga la un consens cluburile. Trebuie sa isi doreasca asta si AZ, si Brugge, si echipa din Portugalia. Olandezii vor sa renunte la le, deci acolo nu ar fi probleme. Nu este vorba despre Benfica, Sporting sau Porto", a spus Dragos Boboc pentru ProSport.

ProSport mai scrie ca echipa care l-ar dori pe Rotariu este Feirense.