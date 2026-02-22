Andrei Nicolescu iese la atac după acuzațiile de rasism la derby-ul cu Rapid: „Ei sunt cei care discriminează”

Andrei Nicolescu iese la atac după acuzațiile de rasism la derby-ul cu Rapid: „Ei sunt cei care discriminează” Superliga Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu a respins ferm acuzațiile de rasism de după meciul cu Rapid. El susține că imaginile de promovare au fost complet răstălmăcite.

Confruntarea de pe Arena Națională, încheiată cu victoria giuleștenilor cu scorul de 2-1, a adus la egalitate de puncte cele două formații în clasament, însă ecourile partidei continuă în afara terenului. Pe lângă nemulțumirile legate de golul anulat alb-roșiilor la scorul de 0-0, atenția publică s-a îndreptat spre materialele vizuale utilizate de club pentru a promova evenimentul. După ce anumite voci din spațiul public au interpretat grafica respectivă drept o manifestare rasistă, președintele dinamoviștilor a oferit o replică oficială.

Apărarea clubului din Ștefan cel Mare

Conducătorul echipei respinge acuzațiile și explică faptul că intenția departamentului de marketing a fost legată exclusiv de simbolistica clubului din Giulești, fără nicio trimitere la aspecte rasiale.

„Eu cred că cei care fac discriminare sunt tocmai cei care reinterpretează nişte simboluri şi mesaje care nu au nicio legătură cu discriminarea. Sunt cei care văd o pană maro şi o transformă într-una neagră. Duc discuţiile în zonele în care îi poartă propriile gânduri. Din acest punct de vedere, ei sunt cei care discriminează. 

Marketingul este o unealtă folosită nu de ieri, de azi. A devenit deja viral în România şi nu mai poate fi ignorat. Cei care fac rău mediului online sau presei sportive sunt cei care interpretează anumite gesturi şi le împing în zona discriminării. Unii ar merita să fie numiţi, alţii nu, dar nu voi face asta. 

Dacă cineva mi-ar spune că ochii roşii ai câinelui ar însemna că este turbat, ce ar trebui să spun? Că fac discriminare? Ce se cântă e una, în zona asta nu vreau să intrăm, e cu totul altceva. Noi, după toate manualele în care am căutat, am căutat o pană de vultur. Dacă ieşea un clip AI în care câinele lua în gură un vultur şi îl scutura, era o gălăgie mult mai mare. S-ar fi spus că se instigă la violenţă între animale. Cred că s-a discutat mult prea mult despre aşa ceva. E vorba despre rasism între cei care vorbesc despre asta”, a transmis Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

