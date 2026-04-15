Americanii au plătit pentru serviciile internaționalului român 6 milioane de euro, iar până acum Louis Munteanu a bifat cinci apariții pentru D.C. United în primele șapte etape scurse din MLS.

În două meciuri a fost absent total din cauza unei probleme la picior. În restul a jucat doar după ce a privit prima repriză și mare parte din actul secund de pe bancă.

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS

Jurnaliștii din Statele Unite ale Americii și-au pierdut răbdarea cu tânărul fotbalist român, despre care au spus că a venit pe o sumă record la D.C. United și că încă nu s-a remarcat cu nimic.

”Jucătorul care a semnat pe o sumă record cu D.C. United încă nu a fost titular în niciun meci. Louis Munteanu, adus pentru o sumă inițială de aproximativ 7 milioane de dolari (n.r. 6 milioane de euro), nu are goluri și nu a oferit nicio pasă decisivă în aproximativ 120 de minute. D.C. a marcat doar șase goluri în șapte meciuri”, a scris The Athletic.

Munteanu a bifat 20 de minute cu Philadelphia (1-0), 12 minute cu Austin (0-1), 29 de minute cu Inter Miami (1-2), 29 de minute cu Dallas (0-4) și 30 de minute cu New England (0-1).

În Conferința de Est din MLS, D.C. United se află pe locul 9 în clasament cu 7 puncte. După șapte etape, echipa din Washington a bifat două victorii și un rezultat de egalitate, la care s-au adăugat patru eșecuri.

Ce urmează pentru D.C. United

Pentru echipa de pe ”Audi Field” urmează duelul cu One Knoxville din Cupa Statelor Unite ale Americii. Meciul va avea loc joi, 16 aprilie, de la ora 2:30 a României.

Ulterior, D.C. United revine în campionat cu meciul din deplasare contra lui Philadelphia Union de duminică, de la aceeași oră, 2:30 a României.

Cifrele lui Louis Munteanu