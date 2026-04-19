Antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, considerat unul dintre favoriţii la funcţia de selecţioner al echipei de fotbal a Italiei, a respins această posibilitate sâmbătă, concentrându-se în schimb pe un viitor pe termen lung la conducerea clubului din Lombardia, aflat în prezent pe locul trei în Serie A.

''Cariera mea de antrenor vorbeşte de la sine: schimbarea frecventă a locurilor de muncă nu este în ADN-ul meu. Îmi place să lucrez la un club care este o afacere şi trebuie gestionat ca atare'', a declarat Allegri într-o conferinţă de presă în ajunul meciului dintre Milan şi Verona, din etapa a 33-a.

''Îmi place să muncesc şi să văd progrese. Nu putem câştiga Liga Campionilor în doi ani, dar trebuie să avem această ambiţie, pentru că dacă nu te gândeşti la viitor, rămâi blocat în trecu''', a continuat Max, care a antrenat mai întâi AC Milan între 2010 şi 2014, apoi Juventus între 2014 şi 2019 şi din nou între 2021 şi 2024.

Allegri vrea continuitate pe banca lui AC Milan

''Suntem în contact strâns cu AC Milan. Am dat nişte indicaţii cu privire la perioada de transferuri, iar conducerea se va ocupa de asta'', a concluzionat el, stabilind data reluării antrenamentelor de presezon ale lui Milan pe 12 iulie.

Numit antrenor principal al lui AC Milan vara trecută, Allegri, 58 de ani, la fel ca Antonio Conte de la Napoli, este prezentat de presa italiană ca omul care poate revitaliza soarta Italiei, după ce nu a reuşit să se califice la următoarea Cupă Mondială, pe care a ratat-o în 2018 şi 2022.

După înfrângerea împotriva Bosniei-Herţegovinei (1-1 după prelungiri, 1-4 după lovituri de departajare) în finala play-off-ului european, Gennaro Gattuso, aflat la conducere din iunie 2025, a demisionat, la fel ca şi preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina. Numele noului antrenor al echipei naţionale nu va fi cunoscut peste câteva săptămâni, apoi noul preşedinte FIGC va fi ales pe 22 iunie.