Kepa, cel care este în continuare cel mai scump portar din istorie, după ce Chelsea a plătit 80 de milioane de euro pentru a-l achiziționa de la Athletic Bilbao, în 2018, a semnat vara trecută cu Arsenal.

Kepa, disponibil acum pentru o sumă de puțin peste 5 milioane de euro

Campion în Premier League cu Arsenal, Kepa a fost rezerva lui David Raya, iar Mikel Arteta l-a folosit cu regularitate doar în Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

Achiziționat vara trecută de la Real Madrid în schimbul a 5,8 milioane de euro, Kepa ar putea părăsi Arsenal în această vară, chiar dacă mai are doi ani de contract, scrie The Athletic. Spaniolul ar fi tentat să meargă la o echipă unde să aibă statutul de titular asigurat.

O plecare a lui Kepa ar putea fi facilitată de clauza de reziliere modică din contractul cu Arsenal: doar 5,8 milioane de euro, adică exact suma pe care tunarii au plătit-o vara trecută.

"Kepa, disponibil pentru un preț ridicol", au notat și francezii de la Footmercato, făcând o comparație între suma cu care era vândut spaniolul în 2018 și cea la care este evaluat în prezent.