Raheem Sterling scapă de închisoare! Sentința anunțată astăzi

Raheem Sterling a fost condamnat la 12 luni de închisoare pentru conducere periculoasă. Instanța a suspendat executarea pedepsei pe o perioadă de 18 luni, astfel că fotbalistul va rămâne în libertate în cazul în care nu va comite o altă infracțiune în acest interval, anunță BBC.

Pedeapsa lui Sterling vine după ce, pe 28 mai, a provocat un accident minor pe o autostradă din Anglia. Fostul Golden Boy, care conducea un Lamborghini Urus, a fost surprins schimbând benzile în mod repetat, în timp ce inhala protoxid de azot, cunoscut și ca gaz ilariant.

Polițiștii l-au găsit pe Sterling pe scaunul pasagerului, cu două recipiente de protoxid de azot.