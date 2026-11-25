În urmă cu câteva minute, Watford a anunțat oficial că românul Edward Iordănescu este noul antrenor al echipei din Championship: ”Welcome, Edward.”, scris fără vreun semn de exclamare.
OFICIAL Edward Iordănescu, noul manager al lui Watford! ”Welcome, Edward.” și primele declarații
Românul va antrena în Championship.
Tehnicianul de 48 de ani a semnat marţi seara contractul, a cărui durată nu a fost însă precizată, iar miercuri dimineaţa a sosit în Hertfordshire.
Puțin după ora 13:00 (ora României), fostul selecționer al tricolorilor a fost prezentat oficial.
”Sunt foarte mândru și fericit să mă aflu la acest club de fotbal.
Văd că echipa trece printr-un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciurile din ultimele zile și am mare încredere în viitor”, a declarat noul manager al echipei de pe locul 20 din Championship.
”Voi pune toată pasiunea în munca mea și voi cere angajamentul deplin al tuturor. Totul începe cu munca asiduă – restul va veni de la sine.
Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu suporterii la meciul de diseară și să încep munca”, a mai transmis Iordănescu junior în primele declarații oferite site-ului oficial al lui Watford FC.
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