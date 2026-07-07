Destinație surpriză pentru internaționalul român! Maccabi Haifa a făcut anunțul oficial despre Lisav Eissat

Destinație surpriză pentru internaționalul român! Maccabi Haifa a făcut anunțul oficial despre Lisav Eissat Stranieri
SPORT.RO
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Fundașul în vârstă de 21 de ani va evolua în Championship, după ce englezii au acceptat să achite clauza de reziliere.

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Maccabi Haifa și Bristol City au ajuns la un acord pentru transferul lui Lisav Eissat. Jucătorul din naționala României părăsește formația israeliană după un singur sezon petrecut la prima echipă, o mutare care îi aduce un salt în carieră.

„Închis oficial. Maccabi Haifa a anunțat luni seară prima sa vânzare semnificativă din această vară, fiind agreat transferul fundașului central al echipei, Lisav Eissat, la Bristol City, din Championship”, a transmis publicația israeliană Sport5.

Detaliile financiare și durata contractului

Deși a fost monitorizat de mai multe cluburi din campionatul României în ultimele luni, apărătorul a preferat să facă pasul către fotbalul englez. Potrivit presei israeliene, detaliile financiare ale mutării sunt deja stabilite între cele două cluburi și jucător.

„Acesta a ajuns la un acord pentru un contract pe patru ani, cu opțiune pentru încă un sezon, cu un salariu de 700.000 de lire sterline pe sezon, în timp ce formația engleză va plăti către Maccabi Haifa 2,5 milioane de euro pentru el - cât este clauza sa de transfer”, a mai scris sursa citată.

Eissat va zbura marți în Israel pentru a pune la punct ultimele detalii, urmând ca la finalul săptămânii să ajungă în Marea Britanie pentru a efectua vizita medicală. Bristol City, formație antrenată de Michael Skubala, a terminat pe locul 12 în ultimul sezon din liga a doua engleză și, până la această mutare, nu transferase niciun fundaș în actuala perioadă de mercato de vară.

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Lisav Eissat 071025
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Cifrele lui Eissat și parcursul internațional

În sezonul precedent, stoperul a strâns 33 de prezențe pentru Maccabi Haifa în campionat, Cupa Israelului și preliminariile Conference League. A marcat un gol și a oferit două pase decisive, devenind o piesă importantă în angrenajul defensiv al echipei.

La nivel internațional, Eissat a decis în urmă cu un an să reprezinte România. A fost convocat inițial la naționala de seniori, iar în luna martie a ajuns în lotul reprezentativei U21.

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