OUT! Românul de la Juventus semnează cu o echipă de tradiție din Europa Centrală

Tânărul mijlocaș de 20 de ani a spus adio lui Juventus și a ales un nou început la MSK Zilina, în Slovacia. 

Andrei Florea, născut în Italia și crescut în academia „Bătrânei Doamne”, pleacă definitiv de la Torino, după ce portughezii de la Estoril Praia au decis să nu-i activeze clauza de transfer.

Florea vine după o experiență interesantă în Primeira Liga, unde a prins minute la Estoril, dar a fost ținut pe margine și de accidentări. Chiar și așa, perioada din Portugalia l-a ajutat să se călească și să ia contact cu fotbalul de seniori.

Juventus a analizat mai multe opțiuni alături de agentul jucătorului și a considerat că varianta Zilina este cea mai bună pentru a-i asigura minute, responsabilitate și un mediu propice dezvoltării.

Andrei Florea semnează cu o echipă de tradiție din Europa Centrală

MSK Zilina, înființată în 1909, este un club cu tradiție în Slovacia, cu șapte titluri de campioană în palmares. 

Transferul este definitiv, iar Juventus a păstrat 30% dintr-un viitor transfer, după cum a anunțat jurnalistul Nicolo Schira.

Născut la Rivoli, Italia, pe 30 mai 2005, Florea are 1,84 m și joacă în linia de mijloc, fie ca închizător, fie ca mijlocaș central.

Este internațional român de juniori. A bifat experiențe la Juventus U19 și Estoril Praia, iar acum își începe aventura în Slovacia, la Zilina.

