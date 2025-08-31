OUT! Românul de la Juventus semnează cu o echipă de tradiție din Europa Centrală

Andrei Florea, născut în Italia și crescut în academia „Bătrânei Doamne”, pleacă definitiv de la Torino, după ce portughezii de la Estoril Praia au decis să nu-i activeze clauza de transfer.



Florea vine după o experiență interesantă în Primeira Liga, unde a prins minute la Estoril, dar a fost ținut pe margine și de accidentări. Chiar și așa, perioada din Portugalia l-a ajutat să se călească și să ia contact cu fotbalul de seniori.



Juventus a analizat mai multe opțiuni alături de agentul jucătorului și a considerat că varianta Zilina este cea mai bună pentru a-i asigura minute, responsabilitate și un mediu propice dezvoltării.

