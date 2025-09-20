Înfrângerea cu 3-1 de la Botoșani, a cincea din acest sezon de Superligă, a adus nu doar căderea campioanei pe locul 13, cu doar 7 puncte, ci și ironii venite din presa olandeză, cu doar câteva zile înaintea debutului în Europa League contra celor de la Go Ahead Eagles.



FCSB, de râsul olandezilor!



Cu doar câteva zile înaintea meciului din Europa League contra celor de la Go Ahead Eagles, presa batavă a taxat criza campioanei României. Publicația vi.nl a numit FCSB „un adversar șubred” și a scos în evidență forma dezastruoasă a echipei lui Gigi Becali.



„Go Ahead Eagles va întâlni un adversar șubred. Campioana României se clatină. FCSB nu câștigase de șapte meciuri în campionat și spera să se redreseze la Botoșani. A pierdut din nou și a coborât pe locul 11, la 16 puncte de lider, cu un meci mai mult disputat. Ambițiile la titlu pot fi puse pe pauză pentru moment”, a scris sursa citată.



Joi, FCSB va juca în Olanda prima partidă din grupele Europa League. Cele două formații se vor întâlni nu mai devreme de ora 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro!



FC Botoșani - FCSB 3-1



Partida de pe terenul moldovenilor a început cu speranțe pentru echipa lui Elias Charalambous. În minutul 36, Florin Tănase l-a găsit excelent pe Thiam în flancul drept, iar acesta a centrat perfect pentru Bîrligea, care a deschis scorul cu o lovitură de cap imparabilă pentru Anestis. A fost, însă, doar un foc de paie.



Botoșaniul a replicat rapid. După o ocazie imensă irosită de Dumiter, același atacant a profitat de o fază fixă și a restabilit egalitatea în minutul 40, după ce l-a învins pe Alhassan la duel. Repriza a doua a adus dominarea totală a gazdelor. Kovtalyuk, intrat pe teren în minutul 70, a înscris la prima atingere, apoi a realizat „dubla” în prelungiri, în fața unei defensive bucureștene depășite total.

