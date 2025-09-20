Premier League se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.

Liverpool s-a întărit serios în această vară, iar formația lui Arne Slot a transferat jucători în valoare de aproape 500 de milioane de euro.

În urma mutărilor din vara aceasta, mai mulți veterani de la formația din Premier League ar putea să plece de pe „Anfield” în vara viitoare.



Pleacă de la Liverpool după opt ani și semnează cu rivala din Champions League



Unul dintre jucătorii emblematici ai lui Liverpool din ultimii ani ar putea să îi părăsească pe „cormorani” la finalul acestui sezon. Este vorba despre Andrew Robertson.

Fundașul scoțian a devenit rezervă în urma transferului lui Milos Kerkez de la Bournemouth, dar a acceptat acest rol pentru stagiunea 2025/2026.

Cu toate acestea, Robertson o va părăsi pe Liverpool la expirarea contractului său în vara lui 2026.