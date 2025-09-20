Pleacă de la Liverpool după opt ani și semnează cu rivala din Champions League

Pleacă de la Liverpool după opt ani și semnează cu rivala din Champions League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool ar putea pierde un fotbalist venit în 2017 la club.

TAGS:
Andrew Robertsonla ligaLiverpoolPremier LeagueAtletico Madrid
Din articol
  • Premier League se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.

Liverpool s-a întărit serios în această vară, iar formația lui Arne Slot a transferat jucători în valoare de aproape 500 de milioane de euro.

În urma mutărilor din vara aceasta, mai mulți veterani de la formația din Premier League ar putea să plece de pe „Anfield” în vara viitoare. 

Pleacă de la Liverpool după opt ani și semnează cu rivala din Champions League

Unul dintre jucătorii emblematici ai lui Liverpool din ultimii ani ar putea să îi părăsească pe „cormorani” la finalul acestui sezon. Este vorba despre Andrew Robertson.

Fundașul scoțian a devenit rezervă în urma transferului lui Milos Kerkez de la Bournemouth, dar a acceptat acest rol pentru stagiunea 2025/2026.

Cu toate acestea, Robertson o va părăsi pe Liverpool la expirarea contractului său în vara lui 2026.

Jucătorul de 31 de ani nu duce lipsă de oferte, iar Atletico Madrid, care l-a vrut pe scoțian și în vara trecută, este dispusă să îl semneze din postura de jucător liber de contract în 2026, conform Fichajes.

Liverpool a jucat recent cu formația spaniolă în Champions League, unde a o obținut victoria dramatică cu 3-2 în prima rundă a competiției, în urma reușitei lui Virgil van Dijk din ultimele minute.

Fundașul scoțian a adunat 346 de meciuri, în care a reușit 12 goluri și 67 de pase decisive în opt ani petrecuți în tricoul „cormoranilor”.

18 milioane de euro este cota lui Andrew Robertson, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul Rom&acirc;niei. Lefurile s-au triplat &icirc;n ultimii 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Arne Slot a dat verdictul despre Alexander Isak, transferul de 145.000.000 de &euro; de la Liverpool
Arne Slot a dat verdictul despre Alexander Isak, transferul de 145.000.000 de € de la Liverpool
UEFA anchetează un oficial de la Atletico care ar fi scuipat un fan al lui Liverpool după criza de nervi a lui Simeone
UEFA anchetează un oficial de la Atletico care ar fi scuipat un fan al lui Liverpool după criza de nervi a lui Simeone
Andy Robertson, savuros după ce a &icirc;nscris &icirc;n Liverpool - Atletico Madrid: &rdquo;Dați-mi acum premiul Puskas!&rdquo;
Andy Robertson, savuros după ce a înscris în Liverpool - Atletico Madrid: ”Dați-mi acum premiul Puskas!”
ULTIMELE STIRI
Nantes &ndash; Rennes, Brest &ndash; Nice și Lens &ndash; Lille! Derby-uri tari &icirc;n etapa a 5-a din Ligue 1
Nantes – Rennes, Brest – Nice și Lens – Lille! Derby-uri tari în etapa a 5-a din Ligue 1
FCSB, de r&acirc;sul olandezilor! Cum a fost numită campioana &icirc;n presa batavă &icirc;nainte de duelul din Europa League
FCSB, de râsul olandezilor! Cum a fost numită campioana în presa batavă înainte de duelul din Europa League
Marian Iancu i-a făcut praf pe toți după FC Botoșani - FCSB: &rdquo;Dă gol și adoarme / Joacă doar &icirc;n reclame / A uitat complet cine a fost&rdquo;
Marian Iancu i-a făcut praf pe toți după FC Botoșani - FCSB: ”Dă gol și adoarme / Joacă doar în reclame / A uitat complet cine a fost”
&Icirc;ntrebat despre demiterea lui Charalambous, Basarab Panduru s-a pronunțat imediat: &bdquo;Te faci de r&acirc;s&rdquo;
Întrebat despre demiterea lui Charalambous, Basarab Panduru s-a pronunțat imediat: „Te faci de râs”
FCSB, din lac &icirc;n puț! Statistică șocantă după eșecul de la Botoșani
FCSB, din lac în puț! Statistică șocantă după eșecul de la Botoșani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a &icirc;nchis telefonul!

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a închis telefonul!

FC Botoșani &ndash; FCSB 3-1 | Coșmar &icirc;n campionat pentru campioana Rom&acirc;niei! Moldovenii i-au răpus pe &bdquo;roș-albaștri&rdquo;

FC Botoșani – FCSB 3-1 | Coșmar în campionat pentru campioana României! Moldovenii i-au răpus pe „roș-albaștri”

80.000.000&euro; pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

80.000.000€ pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

Gigi Becali, decizii de ne&icirc;nțeles &icirc;nainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana Rom&acirc;niei

Gigi Becali, decizii de neînțeles înainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana României

Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: &rdquo;Drumul nostru se desparte aici&rdquo;

Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: ”Drumul nostru se desparte aici”

Ce salariu are selecționerul &rdquo;tricolorilor&rdquo;! Dezvăluirile, făcute de președintele federației &icirc;nainte de meciul Rom&acirc;niei cu Moldova de pe Arena Națională

Ce salariu are selecționerul ”tricolorilor”! Dezvăluirile, făcute de președintele federației înainte de meciul României cu Moldova de pe Arena Națională

CITESTE SI
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul Rom&acirc;niei. Lefurile s-au triplat &icirc;n ultimii 10 ani

stirileprotv Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!