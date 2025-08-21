Cândva comparat cu Cristiano Ronaldo de către MM Stoica, Ochiroșii devenea cel mai tânăr marcator al FCSB-ului în Cupele Europene.

Totul se întâmpla în vara anului 2006, când fundașul stânga înscrie de la 11 metri pentru roș-albaștrii în turul a doilea preliminar UCL împotriva slovenilor de la Gorica, scor 3-0, pe Arena Națională.

Cu un start exploziv, totul părea "lapte și miere" pentru tânărul stoper. Totuși, acesta nu a confirmat și a fost împrumutat la Gloria Buzău și, mai târziu, vândut la Oțelul Galați pentru 200.000 de euro.

Fundașul a părăsit România în anul 2012 după împrumuturi la Săgeata Năvodari și Fortuna Poiana Campina și avea să semneze cu CF Fuenlabrada în Spania.

La 36 de ani, Răzvan Ochiroșii a semnat cu UD Santa Marta

Din 2012, a tot schimbat echipele în Spania. A trecut pe la nume precum Guijuelo, Alcorcon, Marbella, Unionistas, Montijo, Xerez Deportivo, SD Tarazona sau Don Benito, iar, în vara acestui an, a semnat cu UD Santa Marta.

Unión Deportiva Santa Marta, pe numele întreg, este o echipă amatoare ce evoluează în Tercera Federacion, eșalonul #5 din fotbalul spaniol.

Gruparea își joacă meciurile de acasă pe stadionul "Alfonso San Casto" din Santa Marta, arenă cu o capacitate de 1,500 de locuri.

