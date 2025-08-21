Ardelenii vor să se întoarcă din Suedia cu un rezultat pozitiv, care să le dea speranțe înainte de returul din Gruia, doar că bookmakerii nu-i dau prea mari șanse echipei lui Dan Petrescu.



Bookmakerii au dat verdictul înainte de Hacken - CFR Cluj



Chiar dacă, potrivit site-urilor de specialitate, CFR Cluj ar avea un lot mai bine cotat, deplasarea în Suedia rămâne una destul de complicată. Hacken este favorita caselor de pariuri, cu o cotă de 2 pentru o victorie, în timp ce echipa lui Dan Petrescu este cotată cu 3.90 pentru un succes la Goteborg.



Un egal evaluat de site-urile de pariuri cu o cotă de 3.45. Ar fi un rezultat bun pentru CFR Cluj, care ar pleca, înainte de returul din Gruia, cu prima șansă la calificare.



Vicecampioana României vine din preliminariile Europa League, acolo unde a fost eliminată de Braga cu 1-4 la general. Și Hacken a fost scoasă din a doua competiție a UEFA de norvegienii de la Brann, cu 1-2 la generla.



Returul dintre Hacken și CFR Cluj va avea loc o săptămână mai târziu. Partida va fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

