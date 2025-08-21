Campioana României s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după "dubla" cu Drita din turul trei preliminar, scor 6-3 la general (3-2 la București, pe Arena Națională, în tur, și 3-1 la Priștina, în retur).

În play-off-ul Europa League FCSB a picat cu Aberdeen, echipa din Scoția care a încheiat stagiunea precedentă pe locul cinci cu 53 de puncte. 15 victorii, opt remize și 15 eșecuri a înregistrat clubul în 38 de etape.

Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen se va disputa pe ”Pittodrie Stadium” din Scoția, joi seară, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO.

Dorin Goian, verdict înainte de Aberdeen - FCSB

Dorin Goian, ex-Rangers timp de 3 sezoane, a prefațat întâlnirea celor două formații. Fostul stoper a ținut să avertizeze echipa patronată de Gigi Becali înaintea deplasării în Scoția.

În opinia sa, echipa roș-albastră nu pleacă favorită, ba mai degrabă vede un meci echilibrat, cu sclipiri de ambele părți și momente demne de vizionat în direct.

„De ce ar pleca favorită? După jocurile din acest sezon din cupele europene nu aș cam spune. O să fie un joc foarte echilibrat și o dublă extrem de dificilă. Sunt șanse 50-50

Aberdeen cu siguranță nu e nivelul lui Rangers și al lui Celtic. Adică nu cred că FCSB poate pierde în Scoția așa cum s-a întâmplat cu Rangers în grupa de Europa League de anul trecut. Dacă punem în balanță ce s-a întâmplat la FCSB bun și rău în ultimul timp, cred că va fi un meci echilibrat”, a spus Dorin Goian, la Fanatik.

Dorin Goian are emoții pentru defensiva FCSB-ului

Fost căpitan la FCSB, Goian vede niște "chichițe" în defensiva lui Charalambous. Moldoveanul născut la Suceava a reamintit de meciul cu Rapid din etapa #6 a Superligii, când FCSB a fost egalata de giuleșteni pe final, după o dublă semnată de Elvir Koljic, în urma unor erori mari în apărare.

„Sunt greșeli individuale care nu au venit deloc în niște momente foarte bune, dar care pot fi eliminate. Când ai 2-0 cu Rapid și ești egalat dintr-un aut, un gol norocos al lui Koljic din punctul meu de vedere și încă un gol dintr-o greșeală personală. Se întâmplă.

Ar fi fost o victorie de moral pentru FCSB, care putea să le dea încredere mai mare în dubla cu Aberdeen. Ar fi ceva extraordinar pentru ei să joace al doilea an consecutiv în grupa de Europa League. Ar fi maximum realizabil pentru o echipă din România.

Ei știu ce au de făcut, au antrenor, sunt jucători profesioniști și probabil vor avea și o primă specială. Trebuie să își arate valoarea”, a mai spus Goian.

