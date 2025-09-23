Răzvan Ochiroșii a debutat cu gol în Spania! Cum a fost poreclit fostul puști minune de la FCSB

Răzvan Ochiroșii a debutat cu gol în Spania! Cum a fost poreclit fostul puști minune de la FCSB
SPORT.RO
Răzvan Ochiroșii, un nume care a făcut suflarea roș-albastră să sară, dar să și suspine.

Cândva mare speranță la FCSB, Răzvan Ochiroșii a debutat cu gol pentru UD Santa Marta, în Tercera Federacion, eșalonul al cincilea din fotbalul spaniol.

Răzvan Ochiroșii a debutat cu gol în Spania!

La 36 de ani, fostul fundaș stânga al roș-albaștrilor a început un nou capitol al carierei în Spania, după un traseu cu numeroase echipe, printre care Guijuelo, Alcorcon sau Xerez Deportivo. 

În primul meci oficial pentru Santa Marta, câștigat cu 3-1 pe terenul celor de la Mojados, Ochiroșii a marcat în minutul 32 și a fost integralist.

Românul a continuat forma bună și în următoarele două partide: 2-0 cu Jupiter Leones, unde a fost din nou titular, și 1-1 cu CD Guijuelo. Fanii i-au găsit deja și o poreclă, „Razvaneta”, după o postare a clubului pe rețelele de socializare.

UD Santa Marta a terminat sezonul trecut pe locul 11, dar în actuala stagiune a început excelent: două victorii și o remiză în primele trei etape și locul 4 în clasamentul din seria a 8-a a Tercera Division.

