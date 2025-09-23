Răzvan Ochiroșii a debutat cu gol în Spania! Cum a fost poreclit fostul puști minune de la FCSB

Cândva mare speranță la FCSB, Răzvan Ochiroșii a debutat cu gol pentru UD Santa Marta, în Tercera Federacion, eșalonul al cincilea din fotbalul spaniol.



La 36 de ani, fostul fundaș stânga al roș-albaștrilor a început un nou capitol al carierei în Spania, după un traseu cu numeroase echipe, printre care Guijuelo, Alcorcon sau Xerez Deportivo.



În primul meci oficial pentru Santa Marta, câștigat cu 3-1 pe terenul celor de la Mojados, Ochiroșii a marcat în minutul 32 și a fost integralist.



Românul a continuat forma bună și în următoarele două partide: 2-0 cu Jupiter Leones, unde a fost din nou titular, și 1-1 cu CD Guijuelo. Fanii i-au găsit deja și o poreclă, „Razvaneta”, după o postare a clubului pe rețelele de socializare.

