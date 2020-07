Izolat printre CAMILE! Razvan Lucescu despre ce urmeaza dupa CARANTINA din Arabia Saudita: "Ne pregatim de CHAMPIONS LEAGUE"

Razvan Lucescu este antrenorul lui Al-Hilal si a stat in izolare in Arabia Saudita.

Dupa plecarea de la PAOK, Razvan Lucescu a luat drumul Arabiei Saudite si a devenit antrenorul fostei echipe a lui Mirel Radoi, Al-Hilal. Fiul lui Mircea Lucescu a povestit cum a trecut prin perioada izolarii in Arabia, cauzata de criza coronavirus, si ce urmeaza odata cu reluarea sezonului fotbalistic.

"E ca peste tot si aici. Avem dorinta de a ne duce viata in mod normal. Au ramas inca doua saptamani pana la reluarea campionatului, din care mai sunt opt etape. In perioada asta am ramas aici intr-o izolare totala, a fost foarte greu, dar am avut toate conditiile necesare.

Asteptam cu mare nerabdare sa incepem campionatul, stim ca va fi o perioada lunga si dificila. Vom juca de pe 5 august pana pe 9 septembrie campionatul, iar pe 14 septembrie se reia Champions League. Pana pe 3 octombrie, vom juca 4 meciuri in grupe, optimi, sferturi, semifinale si finala.

Suntem bine, ma simt excelent, am o mare dorinta de a relua campionatul si de a-l incheia, iar apoi sa ne pregatim pentru Champions League", a spus Lucescu la Pro X.

Al-Hilal este prima in clasamentul din Arabia Saudita, cu 6 puncte peste Al-Nassr.